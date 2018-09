Sørlandsbanen stengt på grunn av uværet

Sørlandsbanen er stengt fredag kveld på grunn av trær som har falt over toglinjene under uværet i Sør-Norge.

Sørlandsbanen er fredag kveld stengt mellom Egersund og Vigrestad på grunn av uværet. NSB skriver på sine egne nettsider at det ikke kjører tog mellom Kristiansand og Vigrestad, og at reisende må regne med forsinkelser og innstillinger.

– Vi organiserer alternativ transport mellom Vigrestad og Egersund. Vi organiserer ikke alternativ transport mellom Vigrestad og Kristiansand grunnet vanskelige værforhold, skriver NSB.

Østfoldbanen var også stengt i en periode fredag kveld mellom Råde og Fredrikstad på grunn av et tre som hadde falt over linjen like ved Fredrikstad stasjon, men treet er nå fjernet og banen er åpen igjen. Reisende må likevel regne med forsinkelser.

Også Raumabanen er stengt fredag etter at NVE igjen oppgraderte farenivået ved fjellpartiet Mannen, som toglinjen går under, til rødt.

På Dovrebanen ber Bane Nor og NSB reisende om å være forberedt på forsinkelser på strekningen Moelv-Lillehammer, fordi togene må kjøre med redusert hastighet på grunn av flomfare.

