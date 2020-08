SSB: Bunnen kan være passert i arbeidsmarkedet

Nedgangen i arbeidsmarkedet kan være i ferd med å bremse opp, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fra og med april var det en stor nedgang i antall jobber her i landet som følge av koronakrisen. Pilene fortsatte å peke nedover de neste månedene, men tallene for juni og juli tyder på at nedgangen er i ferd med å avta, viser foreløpige tall fra en eksperimentell månedsstatistikk fra SSB.

For juni og juli ser jobbfallet ut til å ha stabilisert seg på rundt 5 prosent, sammenlignet med samme måneder i 2019.

Det er imidlertid store forskjeller mellom bransjene. Innen overnatting og servering forsvant nesten hver fjerde jobb, 23,8 prosent, fra juli i fjor til juli i år.

