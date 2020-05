SSB-forskere fikk munnkurv om alternativ koronastrategi

Fire forskere fra Statistisk sentralbyrå fikk beskjed fra ledelsen om at de ikke fikk uttale seg offentlig om en alternativ analyse av koronautbruddet i Norge.

Analysen fra Erling Holmøy, Geir H.M. Bjertnes, Roger Hammersland og Birger Strøm i SSB tidlig i april tilsa at det var bedre med kortvarige strenge tiltak for å spare liv og skåne økonomien heller enn en åpnere strategi. Konklusjonen i notatet, som var skrevet av dem som privatpersoner, var motsatt av anbefalingene fra Helsedirektoratets ekspertutvalg, som ledes av økonomiprofessor Steinar Holden, skriver Klassekampen.

Forskerne mente analysen deres var viktig som innspill til regjeringens arbeid med å legge en koronastrategi og publiserte den på et nettforum for uavhengige økonomer. Holmøy informerte forskningsledelsen i SSB om notatet og at pressen ville ha forskerne til å stille til intervjuer.

Klassekampen har sett eposter der SSBs forskningsleder Brita Bye skriver at analysen ser ut som et SSB-produkt, at den kan se ut som en lekkasje fra Holdenutvalget, og at omtalen av analysen er «uheldig for arbeidsmiljøet ved forskningsavdelingen». Hun svarer at det ikke er greit for SSB at forskerne stiller opp til debatt i NRK, og slik blir det.

Bye skriver til avisa at hun ikke nektet noen å uttale seg. Hun skriver imidlertid at «risikoen for at mediene og publikum vil ha problemer med å skille hva som er SSB-arbeid og arbeid forskere har gjort som privatpersoner» øker om det legges fram arbeid som er tett opptil SSB-leveranser.

