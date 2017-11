SSB-sjef Meyer holder pressekonferanse

Senere i dag er hun kalt inn til hastemøte med styret.

Klokken 12.30 møtte SSB-direktør Christine Meyer pressen i SSBs lokaler. I innledningen gikk Meyer til knallhardt angrep på Siv Jensens innblanding de siste ukene

- Jeg er bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk. Alt har vært forankret i styret og eier. Jeg har fått et tydelig mandat til å modernisere og modifisere SSB. Vi har blitt pålagt å modernisere og effektivisere, og vi har hold departement og styre løpende orientert, startetr Meyer pressekonferansen, som ikke la skjul på at de siste ukene har vært vanskelige.

- 3. nov sendte jeg et utkast til tiltaksplan til departementet, for å roe situasjonen. Jeg fikk heller ikke da lov å legge dette frem eksternt eller internt. Det betyr at vi i 11 dager ikke har hatt lov å utøve det vi er satt til å gjøre, i påvente av finansministeren tillitt.

Pressekonferansen kommer etter et allmøte med de ansatte fredag klokken 11.

PRESSEKONFERANSE: SSB-sjef Christine Meyer møtte pressen.

- Jeg føler allmøtet er med på å skape ro. Det gjøres ikke fort, og de siste ukene har vært tunge. De har vært tunge for meg, men aller tyngst for alle de SSB-ansatte som har gjort en god jobb, sier Meyer, som sier eierne har støttet dem slik.

Tidligere fredag morgen ble et avtalt møte med finansminister Siv Jensen (Frp) ble avlyst.

Da hadde de to allerede hatt to møter i løpet av få dager.

- Det har vært to vanskelige møter, og med oppslag i media om min oppsigelse, hadde jeg behov for å ha med advokat, foraklarte Meyer på pressekonferansen.

Ekstraordinært styremøte

Klokken 15 er hun innkalt til ekstraordinært hastemøte i styret.

Jensen skal ha avvist Meyer å ha med en rådgiver på fredagmorgenens møte.

– I dag fikk jeg invitasjon til et nytt møte. Samtidig har jeg lest i mediene at jeg skulle trekke meg. Jeg har ikke levert noen oppsigelse og jeg har ikke mottatt noe varsel om oppsigelse, så jeg følte i dag behov for å ha med meg en rådgiver. Det ønsket ikke finansministeren. Derfor ble det ikke noe møte, sa Meyer.

Ikke oppsigelse



Finansdepartementet avviser at det var snakk om oppsigelse.

- Påstanden om at dette var et oppsigelsesmøte, er gal, heter det i en uttalelse fra departementet fredag.

– Meyer står fritt til å ha med seg rådgivere fra SSB inn i et møte med finansministeren. Meyer ønsket derimot å ha med seg en ekstern advokat. Temaet for møtet gjorde at dette ikke var naturlig,

