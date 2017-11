SSB-sjefen innkalt til ekstraordinært hastemøte i styret klokken 15

Møtet med finansminister Siv Jensen (Frp) ble avlyst da Meyer hadde med advokat.

Klokken 12.30 møter Christine Meyer pressen, etter allmøtet med de SSB-ansatte. Klokken 15 er hun kalt inn til hastemøte med styret, opplyser styreleder Morten Reymert. Det melder DN.



- Vi har fått et brev fra finansdepartementet nå nettopp. Vi skal ha et styremøte klokken 15 der vi tar en gjennomgang av situasjonen og diskuterer oppdraget fra departementet, sier Reymert, som opplyser at grunnet kort varsel blir det et telefonmøte.



Han ønsker ikke å kommentere de siste ukers uro i SSB, utover å si at det har vært uheldig.



Klokken 9 fredag morgen skulle SSB-direktøren møtt finansminister Siv Jensen (Frp). Det skjedde ikke, etter at Jensen skal ha avvist Meyer å ha med en rådgiver på møtet.

FINANSMINISTER: Siv Jensen (FrP).

– I dag fikk jeg invitasjon til et nytt møte. Samtidig har jeg lest i mediene at jeg skulle trekke meg. Jeg har ikke levert noen oppsigelse og jeg har ikke mottatt noe varsel om oppsigelse, så jeg følte i dag behov for å ha med meg en rådgiver. Det ønsket ikke finansministeren. Derfor ble det ikke noe møte, sa Meyer.

Finansdepartementet avviser dette.

- Påstanden om at dette var et oppsigelsesmøte, er gal, heter det i en uttalelse fra departementet fredag.

– Meyer står fritt til å ha med seg rådgivere fra SSB inn i et møte med finansministeren. Meyer ønsket derimot å ha med seg en ekstern advokat. Temaet for møtet gjorde at dette ikke var naturlig,

