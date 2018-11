Søskenpar saksøker Tysfjord for 16 millioner

To kvinner i 30-årene krever Tysfjord kommune for til sammen 16 millioner kroner for at kommunen ikke grep inn mot de mener er omfattende omsorgssvikt.

Dette er den andre erstatningssaken som er reist mot kommunen i den såkalte Tysfjord-saken, som startet da elleve kvinner og menn sto fram i VG sommeren 2016 og delte sine overgrepshistorier. Det er andre gang i år at Tysfjord kommune får et millionsøksmål av denne typen mot seg.

– I denne saken har vi god dokumentasjon på at instanser og kommunen visste om at disse jentene levde i et skadelig oppvekstmiljø, uten at det ble gjort nok, sier kvinnenes advokat Sicilie Kanebog til NRK.

Advokat Kanebog mener kommunen og barnevernet har opptrådt svært passivt i saken.

– De har bare satt inn stadig nye hjelpetiltak i hjemmet, men uten at disse har ført til noen bedring for jentene, hevder Kanebog.

Advokat Roald Angell representerer Tysfjord kommune i saken. Han mener det er trist, men sier det ikke er grunnlag for å holde kommunen erstatningsansvarlig i saken.

– Det er ingen i kommunen som i forbindelse med saksøkernes oppvekst har opptrådt uaktsomt eller erstatningsbetingende, sier Angell.

Rettssaken starter 15. november, og det er satt av sju dager til saken.

