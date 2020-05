Stabilt antall koronasmittede innlagt på norske sykehus

52 koronasmittede pasienter er mandag innlagt på norske sykehus. Det er samme antall som søndag. Samtidig får elleve pasienter behandling i respirator.

Også antall pasienter som får behandling i respirator, er det samme som dagen før, viser nye tall fra Helsedirektoratet.

36 personer er innlagt i Helse sør-øst, sju i Helse vest, fem i Helse Midt-Norge og fire i Helse nord.

Blant helseforetakene er flest pasienter innlagt på Oslo universitetssykehus med ti innlagte. Ved Helse Bergen er det fire innlagte koronapasienter, mens det ved Akershus universitetssykehus er åtte innlagte.

Fredag var 232 koronasmittede personer i Norge meldt døde. 8.249 personer var smittet av viruset per midnatt, ifølge tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Her blir tallene oppdatert senere mandag.

