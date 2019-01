Stadig flere stusser over strømregninger og flybilletter

Forbrukerrådet har notert seg en mangeårig trend: stadig flere kontakter dem angående flybilletter og strøm. Det advares mot strømselgere med «fiffige» avtaler.

Fortsatt er det spørsmål om bil og bolig som går oftest igjen hos Forbrukerrådet, som nå er klar med en statistikk for alle henvendelser i 2018. Til sammen tok 59.900 forbrukere kontakt på telefon, epost eller chat, og 9.038 fikk hjelp til mekling i forbrukerkonflikter.

Henvendelser om strøm økte med 9 prosent og henvendelser om fly økte med 10 prosent, hvis man sammenligner fjoråret med året før.

– Strømprisen har vært rekordhøy i 2018, og markedet er i endring. Forbrukerrådet jobber med bransjen og myndighetene for at forbrukerne skal bli hørt i omleggingen av en tjeneste hvor prisen endrer seg fra time til time, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Mange har spørsmål om de nye strømmålerne, men Forbrukerrådet nevner også strømselgere med «fiffige avtaler» som en årsak til økningen. Det påpekes at selgerne ofte leverer avtaler «der strømmen blir mye dyrere enn kundene tror».

Reisetrøbbel

Antall henvendelser om fly har doblet seg siden 2013, og økningen fortsatte altså i fjor.

– Folk bruker mer penger på reise og fritidstjenester enn før. Regelverket for flyrettigheter er komplisert. Dette har vi forenklet for forbrukerne med en tjeneste der alle kan sjekke sine rettigheter. Den ble brukt av rundt 300.000 norske flypassasjerer i 2018. Vi har delt tjenesten med over 30 forbrukerorganisasjoner i Europa og oversatt den til 20 språk, sier Blyverket.

Hun påpeker at det i fjor ble innført en ny pakkereiselov, som gir forbrukerne bedre klagemuligheter hvis noe går galt.

Bil og bolig

Det vanligste spørsmålet Forbrukerrådet fikk i 2018, handlet som tidligere om bruktbilkjøp. Hver fjerde sak hvor Forbrukerrådet meklet, handlet om dette. Når det gjelder kjøp av nye biler, går antallet henvendelser ned.

En annen gjenganger blant dem som trenger hjelp, er bolig.

– Ofte er det spørsmål rundt husleien og oppsigelse, sier Blyverket.

I tillegg tar mange kontakt etter konflikter med håndverkere i forbindelse med oppussing.

– Vi har i 2018 hatt tett dialog med Mittanbud.no, som er Norges største formidler av håndverkertjenester, for å sikre at det blir brukt gode kontrakter, samt forsøke å luke ut useriøse firmaer, sier Forbrukerrådet-direktøren.

(©NTB)