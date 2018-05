Stang om tvangsflytting av eldre - Dette er sårbare mennesker, ikke pakker

Den tidligere ordføreren tilbyr seg å hjelpe til ved flyttingen av Ingrid Espelid Hovig.

Tirsdag ble det kjent at hele Norges matmor og mangeårige tv-kokk, Ingrid Espelig Hovig (93), skal tvangsflyttes fra sykehjemmet der hun bor.

Bakgrunnen er at det private sykehjemmet, Frognerhjemmet, skal legges ned fordi det ikke er bad på alle rom, og fordi avtalen med Oslo kommune går ut ved nyttår. Det har allerede ført til flere reaksjoner.

- Det utøves et vanvittig press mot pårørende for å få de til å velge ut et annet hjem til sine, sier pårørende Frank Nyborg til Nettavisen. Han er pårørende til en kvinne i samme post som Ingrid Espelid Hovig.

- Det er i dag 13 beboere der og av disse er det kun to som er rett under 90 år. De øvrige er tett opp under 100 år, sier han og mener det er uforståelig at de ikke kan få lov å leve ut sine dager på Frognerhjemmet.

Fabian Stang reagerer



Nå ber tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H) byrådet om å behandle Hovig og de andre eldre på en verdig måte.

- Det der er vanskelige saker. For dette er jo pasienter som så til de grader har behov for trygghet og forutsigbarhet, så her håper jeg inderlig at man gjør alt som gjøres kan for at en eventuell flytteprosess gjennomføres på en mest mulig verdig måte, sier Stang til Nettavisen.

SÅRBARE: - Flyttingen må gjøres på en dannet måte. Dette er sårbare mennesker, og ikke pakker, sier Fabian Stang (H) om avviklingen av Frognerhjemmet.

- Mange som rammes



Frognerhjemmet på Oslos vestkant blir avviklet fra nyttår, og brukerne av 53 langtidsplasser og 14 dagplasser vil da bli flyttet til andre sykehjem.

- Hva tenker du om at saken får mye oppmerksomhet fordi Ingrid Espelid Hovig bor der?

- Fordelen med kjente personer som opplever krevende situasjoner, er at det blir oppmerksomhet rundt ting som mange rammes av, sier Stang, og understreker:

- Vi hadde en situasjon da St. Halvardshjemmet ble lagt ned i Oslo, hvor det ikke var noen kjendiser, der man ble dårlig behandlet, som pakkepost.

Stang påpeker også at det er tøft nok å flytte som 20-åring, og at det ikke er lettere når du er 90 år.

Ap-byråden slår tilbake: - Denne situasjonen burde Espelid Hovig aldri stått i

- Det er ikke pakker



Høyre-politikeren skriver samtidig på Facebook at det kanskje er en riktig avgjørelse å flytte de eldre, fordi tiden kan ha løpt fra sykehjemmet.

- Det er jo sånn at vi stiller stadig strengere krav til kvalitet, og det gjør vi jo på vegne av de eldre. Jeg har vært med på å kjempe for både enerom og bad på hvert rom, så jeg må erkjenne at det kan medføre noen byggtekniske utfordringer. Det betyr at noen da må flytte, sier han, og legger til:

- Men flyttingen må gjøres på en dannet måte. Dette er sårbare mennesker, og ikke pakker, sier Stang.

- Hun er en inspirasjon



Selv har den tidligere ordføreren møtt Hovig flere ganger.

- Jeg har hatt gleden av å møte henne manger ganger. Hun er alltid en inspirasjon med sin måte å leve på og glede andre, sier Stang.

- Hva tror du hun har betydd for folk i Norge?

- Hun har vel lært oss å bli interessert i mat. Hun var ikke en tradisjonell kjendis, men var bare veldig god på det hun drev med. Det er noen sånne vi trykker til vårt bryst, og som vi blir veldig glad i, sier han.

Stang tilbyr seg nå å hjelpe til i selve flytteprosessen.

- Hvis jeg kan bidra til å berolige de som skal flyttes på, så gjør jeg gjerne det. For jeg tror det ligger mye i kommunikasjon og god informasjon - og det handler om trygghet, sier han.

Han mener byrådet også bør vurdere å flytte beboerne raskere.

- Når det først er besluttet å flytte dem, så synes jeg man kan gjøre det raskere, om de eldre ønsker det, sier Stang.

OPPGITT: Frps stortingsrepresentant Sylvi Listhaug mener det er hjerterått at eldre kastes ut av Frognerhjemmet i Oslo.

Listhaug: - Det er hjerterått



Frps stortingsrepresentant og helsepolitiker Sylvi Listhaug, reagerer sterkt på nedleggelsen, og er ikke nådig i sin kritikk av Oslo- byrådet.

- Det rødgrønne Oslo-byrådet med Ap i spissen hiver ut eldre og legger ned sykehjemsplasser over en lav sko. Det er helt hjerterått. Jeg har møtt eldre demente damer på Manglerudhjemmet som allerede er kastet ut av et fantastisk botilbud. Nå er det hele Norges matmor Ingrid Espelid Hovig som står for tur sammen med resten av beboerne på Frognerhjemmet, sier Listhaug til Nettavisen.

Hun mener Arbeiderpartiet raserer gode tilbud mange som er fornøyd med.

- Og det er bare fordi det ikke er kommunen som driver det. Det er skammelig hvor lite de bryr seg om de eldre og deres pårørende. Nå skal de legge ned flere hundre plasser, samtidig som det blir flere eldre. Det er uansvarlig. Dette gjør de samtidig som de håver inn eiendomsskatt og går med milliardoverskudd, sier hun, og legger til:

- Jeg kan ikke fatte og begripe hva de eldre i Oslo har gjort galt for å fortjene et slikt råkjør. Det er bra det er lokalvalg neste år.

