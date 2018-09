Stanghelle slutter i Aftenposten

Gir seg etter 18 år i avisen.

Politisk redaktør Harald Stanghelle (62) slutter i Aftenposten.

Stanghelle sier han ikke har planer om å slutte som aktiv deltaker i samfunnsdebatten, men sier han ønsker å ta fatt på nye prosjekter i en friere rolle.

- Aftenposten har betydd svært mye for meg gjennom mange år. Det er en flott avis med flotte medarbeidere. Når jeg likevel velger å slutte er det fordi jeg ønsker å gjøre noe annet på oppløpssiden av mitt yrkesliv, sier Stanghelle til Aftenposten.

Sjefredaktør Espen Egil Hansen i Aftenposten sier han ønsket at Stanghelle fortsatte som redaktør, men sier han er glad for at han skal fortsette å skrive for avisen.

Stanghelle ble ansatt i avisen i 1991 som krimjournalist. Fra 1995 til 2000 var han sjefredaktør i Dagbladet, men vendte tilbake til Aftenposten og stillingen som politisk redaktør i 2000.

Slutter i Aftenposten - et taktskifte når jeg nå begynner på yrkeslivets oppløpsside. — Harald Stanghelle (@HStanghelle) September 4, 2018

