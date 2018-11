Starter tekniske undersøkelser etter flyulykken i Meråker

Etterforskere fra politiet og Statens havarikommisjon starter torsdag tekniske undersøkelser etter småflyulykken i Meråker onsdag der to personer døde.

Området rundt funnstedet ble avsperret etter ulykken onsdag kveld og det har vært politivakthold på stedet gjennom natten i påvente av at undersøkelsene skulle settes i gang torsdag.

– Ved siden av de tekniske undersøkelsene, gjennomføres det avhør av vitner som kan bidra med informasjon i saken i løpet av dagen. Politiet er fortsatt interessert i å komme i kontakt med personer som har informasjon som de tenker kan ha betydning for saken, sier lensmann Kjetil Ravlo i Værnes lensmannsdistrikt i en pressemelding,

Politiet ønsker foreløpig ikke å gi noen opplysninger om de to omkomne, men pårørende er varslet.

Politiet samarbeidet med Havarikommisjonen for å samordne de videre undersøkelsene i saken med mål om å avklare årsaken til flystyrten.

Flyet ble funnet klokken 17.42 av Sea King i ulendt terreng rundt 700 meter nordvest for Øyan flyplass i Meråker etter at nødpeilesenderen ble utløst i underkant av to timer tidligere.

Det er uklart om de to pilotene forsøkte å lande på flystripa, som ifølge Værnes flyklubb kun er utstyrt for dagslysflyging.

Siden redningshelikopteret ikke klarte å lande i det krevende terrenget, ble bakkemannskap sendt bort til vraket, hvor de to personene ble funnet omkommet.

