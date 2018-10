Statens vegvesen setter krisestab: – Store vannmasser i Lom og Skjåk fører til stengte veger

– Raskt stigende elver og bekker har ført til at det renner vann over hele vegnettet i Lom og Skjåk. RV 15 samt fylkesvegene i de to kommunene er nå stengte, opplyser Asbjørn Stensrud, drifts- og vedlikeholdssjef i Statens vegvesen til GD.

Han opplyser videre at Marlo bru ved Fv 383 har fått skader i en av brupilarene, og at brua nå er stengt. Eksperter er tiltak for å se på brua.

– Det er store vannmasser som nå flommer over vegene. Skaden Marlo bru er foreløpig den eneste ødeleggelse vi har registrert, opplyser Stensrud.

Flere veier stengt

– Hvilke veger er stengte?

– I tillegg til RV 15 gjennom Lom og Skjåk er Fv 467 mot Bøverdalen stengt. Fv 485 ved Nordberg er stengt, det er også Fv 55 mot Sogn.

Stensrud sier til GD at situasjonen er såpass alvorlig med enorme vannmasser, så Statens vegvesen har valgt å sette krisestab.

Flere elver og bekker har gått over sine bredder i Nord-Gudbrandsalen og forårsaket flomkaos, ifølge NRK. Flere biler og bygninger er ødelagt av vannmassene, hus er evakuert og flere innbyggere har mistet strømmen som følge av flommen.

HØYT VANN: Flom i Skjåk søndag morgen. Bildet er fra Rv 15 sør for Bismo.

– Regn og kraftig snøsmelting vil lokalt gi ytterligere økning i vannføring. Nedbøren vil komme som regn høyt til fjells, og i områder med bre og snø vil smelting bidra til økt vannføring. Svært høye temperaturer og regn har natt til søndag ført til kraftig vannføringsøkning i flere vassdrag. Enkelte vassdrag hadde søndag morgen flomvannføring på rødt nivå, opplyser myndighetene på Varsom.no om det utvidede flomvarselet.

Hus evakuert

Et hus på Nordberg med fire personer er evakuert søndag morgen.

Etter fem timers redningsarbeid hadde brannvesenet lyktes med å bringe beboerne i huset i sikkerhet. Ingen er skadd, opplyser operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til NTB.

– Nå meldes det fra stedet at alle beboerne, alt mannskap og alt utstyr er på trygg grunn og at brannvesenet starter opprydning på stedet. Det ser ut til at dette ble løst på en veldig god måte, sier operasjonslederen.

Redningsaksjonen som pågikk i flere timer natt til søndag, lyktes ved at brannfolkene spente en vaier mellom vinsjen på en brannbil og et tre på hussiden og så tok seg over med båt som ble ført langs vaieren.

Nødtatane prøvde i natt å nærme seg huset i Fortunsdalen med ulike metoder som for eksempel båt og traktor, uten å lykkes.

– Vi har framdeles ikke lykkes med å få familien ut av huset, sa operasjonsleder Per Algerøy i Vest politidistrikt klokka 06.30 til Firda.

