Statkraft fikk avslag på søknad om utsatt vindkraftverkdrift

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har avslått Statkrafts søknad om å utsette driftsstarten av vindkraftverkene på Kvinesheia og i Remmafjellet.

Det opplyser NVE på sine nettsider.

Statkraft hadde søkt om å utsette driften på Kvinesheia i kommunene Kvinesdal og Lyngdal til 31. desember 2022 og driften på Remmafjellet i Orkland kommune til 31. desember 2024.

NVE har avslått søknadene. I et brev sendt til alle konsesjonærer i november 2019 opplyste NVE at frister for driftsstart normalt ikke forlenges utover desember 2021.

(©NTB)