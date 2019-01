Statlige helsesjefer vil ha slutt på hemmelige medisinpriser

Toppsjefene i Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk ønsker åpenhet rundt medisinpriser.

Torsdag er det åpen høring om hemmelige medisinpriser i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Høringen er en del av behandlingen av forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som ber regjeringen sørge for at helseforetakene innfører åpenhet om enhetspriser på legemidler i norske sykehus.

De får støtte statens helsesjefer, skriver Bergens Tidende.

– Når det gjelder legemidler det er konkurranse om å få levere, er det effektivt med åpne priser. For disse legemidlene kunne vi ønske at åpenhet var hovedregel, sier direktør Audun Hågå i Statens legemiddelverk.

Han trekker videre fram at det ikke er gunstig for myndighetene at enhetspriser er hemmelige og underlagt taushetsplikt. Dette gjelder medisiner verdt rundt ti milliarder kroner i året.

Også direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet tar til orde for åpenhet rundt medisinpriser.

– Jeg tror vi er tjent med åpenhet, selv om jeg også forstår at hemmelighold kan være nødvendig i en forhandlingsfase. Hovedprinsippet bør være at det gis innsyn etter at forhandlingene er avsluttet, til pressen, enkeltpersoner, pasienter og helsepersonell, sier Guldvog.

Konkurransetilsynet støtter regjeringen, og mener at åpne priser kan føre til at helsevesenet går glipp av store rabatter fra legemiddelfirmaer.

