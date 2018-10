Statsadvokat: Mohyeldeen Mohammad mister Nav-støtte

Den ekstreme islamisten er nå etterlyst internasjonalt, og får ikke Nav-stønad dersom han søker om dette i november.

Mandag omtalte Nettavisen nyheten om at Mohyeldeen Mohammad ikke dukket opp da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett. Trolig befinner han seg i Marokko. Dermed ble saken utsatt.

Han er tiltalt for å ha truet stortingsrepresentant og Venstre-nestleder Abid Raja og risikerer flere år i fengsel. Ny dato for rettssaken er 13. november.

Statsadvokat Frederik G. Ranke (t. h.) og politiadvokat i PST Thomas Blom.

Statsadvokat Frederik G. Ranke uttalte til Nettavisen at ekstremisten risikerte å miste Nav-stønaden han mottar dersom han ikke kommer tilbake til Norge.

Tirsdag bekrefter Ranke at Mohammad er etterlyst internasjonalt, og at pengeoverføringer fra Nav opphører.

Nav stopper utbetaling

- Nav bekrefter til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at Mohyeldeen Mohammad ikke vil få utbetaling i november om han søker om det. Han er også etterlyst internasjonalt, sier Ranke til Nettavisen.

- Jeg ser ingen grunn til at skattebetalerne skal finansiere Mohammads unndragelse. Men vi får se hva som skjer. Vi har dialog med hans forsvarer og med retten om å finne ny dato for rettssaken, sa Ranke til Nettavisen mandag.

Allerede mandag omtalte Nettavisen at Nav-pengene kunne ryke fordi islamisten hadde stukket av fra rettssaken.

- Vi får se om han dukker opp etter hvert. Men Nav har regler for hvorvidt man kan motta stønad og oppholde seg i utlandet. Det er også kommet nye regler om at man kan bli fratatt stønader dersom man unndrar strafforfølgning, og er internasjonalt etterlyst, sa Ranke til Nettavisen mandag.

PST har følgende kommentar:

- Vi bekrefter at vi er gjort kjent med at Nav-utbetalingen stoppes, utover det har PST ikke noen utfyllende kommentarer, sier seniorrådgiver PST Martin Bernsen til Nettavisen.

Brynjar Meling forsvarer Mohyeldeen Mohammad.

Ranke henviser til Nav for ytterligere kommentarer, men de har ikke besvart våre henvendelser.

- Gledelig at systemet fungerer

Mohammads forsvarer, advokat Brynjar Meling, stiller spørsmål ved at taushetsbelagte Nav-opplysninger har nådd pressen.

- Jeg ønsker ikke å kommentere min klients forhold til Nav offentlig, utover at jeg vil be om hjemmelen for at Nav sprer taushetsbelagte opplysninger til offentligheten, sier Meling til Nettavisen.

Påtalemyndigheten har grunn til å tro at islamisten oppholder seg i Marokko, etter at det ble registrert et mindre kontaktuttak like før helgen.

Mandag omtalte også NRK at Mohammad hadde gjort søk på internett på hvilke land som ikke har utleveringsavtale med Norge.

Fornærmede Raja mener Mohammad er en feig og ussel ekstremist som ikke møter til rettssaken for å svare for truslene.

Stortingsrepresentant for Venstre Abid Raja.

- Det er gledelig at det norske systemet fungerer. Ekstremister på rømmen skal ikke kunne snylte norske skattebetalere, og jeg er sikker på at ingen skattebetalere ønsker at deres skatt skal finansiere ekstremisters flukt, sier Raja til Nettavisen.

Ranke mener Mohammad bevisst har unndratt seg strafforfølgning, og dersom islamisten returnerer til Norge vil han bli pågrepet.

Da rettssaken startet mandag kom det frem at Mohammad mottar ytelser fra Nav. Ifølge påtalemyndigheten opplyste islamisten selv til Nav at han kom til å være opptatt 22. - 26. oktober på grunn av trusselrettssaken, og derfor ikke kunne delta på Nav-kurs.

Det er ukjent for offentligheten hvilken stønad islamisten mottar fra Nav, og hvor mange penger det er snakk om at han får.

