Statsbygg begynner sikring av kunsten i Y-blokka i uke 31

Planen er at kunstverket «Fiskene» av Carl Nesjar og Pablo Picasso i Y-blokka i regjeringskvartalet skal bli sikret og fjernet fra uke 31.

Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB.

– Vi planlegger for å begynne da, sier hun.

Dermed vil den omstridte planen settes i gang mellom 27. juli og 2. august. Deretter skal kunsten lagres inntil den endelige plasseringen i det nye regjeringskvartalet er klart.

Y-blokka rives som en del av arbeidet med det nye regjeringskvartalet, blant annet fordi man må senke Ring 1-veien som ligger rett under. Vedtaket om riving har vakt sterke reaksjoner på flere hold, men er gjennom seks år blitt opprettholdt, til tross for klagebehandling og rettslig prøving av gyldigheten. Motstandere mener bygget bør få stå.

Tidligere i år har det blant annet vært en aksjon med menneskelige lenker mellom Stortinget og Y-blokka. Det seneste hinderet er at arvingene etter arkitekten Erling Viksjø og kunstneren Carl Nesjar har stevnet staten for å hindre at flere kunstverk blir fjernet. De mener arvingene også har opphavsrett på kunsten og ønsker en vurdering av opphavsrettighetene.

(©NTB)