Statsforvalteren i Trøndelag ga ansatte koronabonus

Statsforvalteren i Trøndelag ga sine 270 ansatte et engangsbeløp på 5.000 kroner hver i 2020 for innsatsen under koronapandemien.

– Dette var et arbeidsgiverkrav, og kom ikke fra de ansattes organisasjoner, sier organisasjons- og utviklingsdirektør Roar Veiseth til Trønder-Avisa. Utbetalingen på til sammen 1,35 millioner kroner kom etter siste lønnsforhandling. Veiseth viser til at mange av de 270 ansatte har hatt et svært krevende år på hjemmekontor, og har strukket seg svært langt for å ivareta samfunnsoppdraget. De ønsket ikke å differensiere utbetalingen. Veiseth ønsker ikke å kalle det en bonus. – Bonus er noe private virksomheter opererer med, det gjør ikke Statsforvalteren, sier han. (©NTB)

