Statsminister Erna Solberg i Stortingets spørretime

Statsminister Erna Solberg (H) sa i spørretimen onsdag at det ble klart for regjeringen at de måtte gripe inn overfor Statistisk sentralbyrå da direktør Christine Meyer tok organisasjonsgrep uten å vente på rapporten fra utvalget som skulle vurdere statistikkloven og SSBs virksomhet.

- Det ble klart at man ville endre før utvalget var ferdig i sitt arbeid. Da ble det trukket i nødbremsen, svarte Solberg på spørsmål fra Jonas Gahr Støre (Ap) om hva som var den konkrete begrunnelsen for at regjeringen ikke lenger hadde tillit til Christine Meyer.

Gahr Støre ga også uttrykk for at begrunnelsen fra finansminister Siv Jensen (Frp) ikke har vært god no, og i spørretimen ba han Solberg klargjøre.

- Hvordan kunne det gå så galt, spurte Støre.

Solberg viste til at omorganisering i SSB har vært et tema som både Finansdepartementet og hun selv har befattet seg med i lengre tid. Allerede i februar ble det tatt opp av partene i arbeidslivet i forbindelse med et møte i kontaktutvalget.

– Det var bekymring om planene ville gå utover statistikkproduksjonen. Dette har vært på listen over ting vi har fulgt i styringsdialogen, sa Solberg.

Utvalget, som var nedsatt av Finansdepartementet, skulle levere sin rapport 15. desember.