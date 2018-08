Statsministeren: – Sandberg brøt reglene

I et brev til Stortinget gir statsminister Erna Solberg (H) fiskeriminister Per Sandberg (Frp) offentlig korreks, men gir samtidig tilgivelse til sin statsråd.

Opposisjonen på Stortinget har brukt de siste feriedagene til å kvesse knivene. Både Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet krever å få vite mer om hvilke vurderinger som ble gjort i forbindelse med Frp-statsrådens private ferietur til Iran.

Terje Aasland, som er Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann, sendte 1. august flere skriftlige spørsmål til statsministeren på bakgrunn av at Sandberg forrige måned dro på spontanferie til Iran uten å orientere Statsministerens kontor tilstrekkelig i forveien.

– Per Sandberg har ikke fulgt sikkerhetsråd og rutiner for bruk av mobiltelefon og varsling av reise, skriver Solberg mandag ettermiddag som svar til Aasland.

Aasland spurte blant annet om Sandbergs uttalelser i etterkant av reisen vil få noen innvirkning på norsk iran-politikk.

– Norges politikk overfor Iran er godt kjent. Norge er kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Iran, spesielt den omfattende bruken av dødsstraff. Vi er også kritisk til Irans rolle i flere av konfliktene i regionen. Dette er iranske myndigheter fullt klar over. Per Sandbergs feriereise vil ikke ha innvirkning på norsk Iran-politikk eller påvirke Norges forhold til Iran eller andre land. Norsk Iran-politikk ligger fast, svarer Solberg.

– Forundret over tillit

Aasland stilte også spørsmål om statsministeren mente et regjeringsmedlem kan reise som privatperson til et land som Iran uten å forholde seg til de retningslinjer, regler og politiske føringer som gjelder for medlemmer av regjeringen.

– En statsråd er alltid statsråd, og jeg forventer at sikkerhetsråd og gjeldende rutiner følges uansett. Fiskeriministeren er klar over at han har gjort feil og sier at han har tatt lærdom av dette og vil følge sikkerhetsråd og rutiner heretter, skriver Solberg i sitt svar, og viser dermed tillit til statsråden.

Aasland sier han er overrasket over tilliten og mener det ikke gjenspeiles i innholdet i statsministerens svar.

– Når jeg leser helheten i brevet i den tonen som ligger der, da er jeg forundret om Erna Solberg fortsatt har tillit til Per Sandberg, sier han til VG.

Arbeiderpartiet har foreløpig ikke tatt stilling til om de vil stille mistillitsforslag i Stortinget.

– Nå skal vi først internt her hos oss vurdere det svaret jeg akkurat har fått. Etter det får vi ta en diskusjon på hvordan vi følger opp saken videre. Jeg vil drøfte dette med flere i mitt parti, sier han.

Kritikk fra eget parti

Fiskeriminister Sandberg har også høstet kritikk fra sitt eget parti. Leder i Oslo Frp, Mazyar Keshvari, som selv har iransk bakgrunn, mener Sandberg driver med «hvitvasking av regimet i Iran» og ba forrige uke Sandberg om å vurdere sin fremtid i partiet.

– Å snakke om Iran som et ferieparadis, finner jeg svært sårende. For meg personlig, men også på vegne av partiet, sa han til NRK.

Stortingsrepresentant for Frp, Christian Tybring-Gjedde, har etterlyst konsekvenser av Sandbergs spontantur til Iran.

– Jeg er overrasket over at statsministeren så raskt konkluderte med at det er lov til å gjøre feil. Det må jo være en eller annen grense for hvor stor feil man kan gjøre, sa Tybring-Gjedde til NTB forrige uke.

Partileder Siv Jensen sa forrige uke at hun var glad for at Sandberg erkjente at han burde varslet på forhånd.

– Når man har brutt regelverket, må man ta lærdom av det og ikke gjøre det igjen, sa Jensen til NRK.

