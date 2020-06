Statsministeren og helseministeren forsvarer Smittestopp-appen

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) forsvarer Smittestopp-appen, men understreker samtidig at FHI må gjøre endringer.

Folkehelseinstituttet har stoppet all innsamling av data fra appen, fordi Datatilsynet har nedlagt midlertidig forbud.

– Jeg mener vi fortsatt må kunne ha appen framover, men så skal Folkehelseinstituttet se om de kan gjøre endringer i den som gjør den mer i tråd med det Datatilsynet kan akseptere, sier statsministeren til NTB.

– Viktig for fremtidige behov



Statsministeren mener Smittestopp-appen er viktig selv om det ikke er samme behov for smittesporing for øyeblikket.

– Fordi vi har en vellykket nedslåing av smitten, så er det sånn at den ikke har samme behovet akkurat nå. Men den er viktig for fremtidig behov, hvis det blusser opp. Det kan være viktige områder den kan fungere på.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er fornøyd med at FHI underlegger seg Datatilsynets vedtak.

– Det er klokt at FHI nå har stoppet all innsamling av data og sletter alle personvernopplysninger inntil videre, skriver Høie i en epost til NTB.

Jobber med saken



Han skriver videre at FHI allerede jobber med flere av problemstillingene som er blitt tatt opp av Datatilsynet.

– Dagens teknologi gir oss muligheter som ingen tidligere har hatt til å forhindre smitte, sykdom og død. Vi må tørre å ta i bruk ny teknologi og utvikle nye metoder, men det kan være krevende. De må utvikles, utprøves og utbedres over tid, og vi må lytte til kritiske innspill, skriver han.

Høie støtter FHIs vurdering om at appen er en viktig del av strategien for å bekjempe koronaviruset.

– Det mest sannsynlige er at vi nå får lokale smitteøkninger. Vi bør ikke vente til disse eventuelt har vokst seg nasjonale før vi kan bruke Smittestopp som verktøy. Jeg er derfor enig med Folkehelseinstituttet i at Smittestopp er et viktig verktøy for vår beredskap til å håndtere pandemien.

