Statsministermåling: Jevnt mellom Støre og Vedum – flest vil ha Solberg

Erna Solberg (H) er folkets foretrukne statsminister på VGs statsministermåling. Der er det jevnt mellom Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I en undersøkelse Respons Analyse har gjort for VG svarer 38 prosent at de ønsker at Solberg fortsetter som statsminister.

23 prosent foretrekker Støre, mens 21 prosent ønsker Vedum som statsminister etter 2021-valget.

Dersom valget kun består av alternativene Solberg og Støre, svarer 50 prosent at de foretrekker Solberg. Det er opp 5 prosentpoeng fra august. 39 prosent peker på Støre, en økning fra 36 prosent.

Andelen som er usikre, eller som ikke vil velge noen av de to, går ned fra 19 i forrige måling, til 11 prosent.

