Stavanger kommune tar grep etter bomaksjon

Stavanger kommune tar grep etter at 50 bompengedemonstranter gikk inn i salen og avbrøt et bystyremøte. Adgangen til selve bystyresalen blir begrenset.

Mandag forrige uke måtte politiet i Stavanger rykke ut og snakke med et femtitalls bompengeaksjonister, som hadde tatt seg inn i salen under et bystyremøte. Demonstrantene inntok bystyresalen mens de ropte slagord og skjellsord til Stavangers folkevalgte, skrev Rogaland Avis.

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) varslet i etterkant at hendelsen skulle evalueres. Idag kunne beredskapssjefen i kommunen overlevere rapporten med evalueringen til rådmannen i Stavanger, Per Kristian Vareide.

Konklusjonen lyder at åpne møter forblir hovedregelen, men at adgangen til selve bystyresalen blir begrenset, ifølge avisen.

– Vi vil fortsatt ikke akseptere at noen prøver å forhindre eller forstyrre lokaldemokratiets formelle utvalgsmøter, opplyser rådmann Vareide.

En av demonstrantene overtok også talerstolen, og ble stående til tross for at ordfører Christine Sagen Helgø (H) og en vekter ba aksjonisten Jan Ove Sikveland om å tre ned. Han fikk tidligere denne uken et forelegg på 25.000 kroner for hendelsen.

