Stavanger skal teste flere

Rogalandskommunen øker testkapasiteten og skal nå teste personer med feber og minst ett annet luftveissymptom for koronavirus.

Smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger sier de øker testkapasiteten så mye som nødvendig.

– Det første vi gjør, er å legge til WHO sin definisjon for mistenkte tilfeller i tillegg til FHI sin definisjon. Det vil si at folk med feber og minst ett annet luftveissymptom nå kan testes, sier han til Stavanger Aftenblad.

I første omgang skal personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet testes dersom de har behov for innleggelse, er pasient på en helseinstitusjon, er ansatt i helsetjenesten, er over 65 år og har en underliggende, kronisk sykdom eller har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet covid-19-smitte.

Gradvis vil Stavanger kommune teste alle med luftveissymptomer, også dem uten feber, skriver avisen.

(©NTB)