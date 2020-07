Stavanger universitetssjukehus og Sandnes kommune etterforskes etter at pasient døde

Helsetilsynet har begjært påtale mot Stavanger universitetssjukehus og Sandnes kommune etter at en kvinne i 2018 døde etter hun ble utskrevet fra sykehuset.

Kvinnen i 60-årene ble kvalt som følge av at hun fikk for mye næring fordi feil slange var koblet til en ernæringspumpe, opplyser Stavanger Aftenblad.

Dødsfallet skjedde som følge av alvorlig svikt hos Sandnes kommune og Stavanger universitetssjukehus (SUS), samt feil ved ernæringspumpen, mener Helsetilsynet, som har begjært påtale mot kommunen og SUS.

Blant annet fikk kommunen melding om at pasienten var utskrivningsklar kun to timer før hun ble skrevet ut. Kommunen fikk heller ikke tidligmelding fra sykehuset med nødvendig informasjon om hvilken hjelp pasienten trengte og hva slags pumpe og slanger som skulle brukes. Pasienten hadde heller ikke tilgang til alarm for å varsle om at noe var galt.

Kommunen og sykehuset beklager hendelsen overfor de pårørende og opplyser at de i etterkant har skjerpet rutinene sine.

– Vi er glade for at vi har et helsetilsyn og ønsker å finne ut av hva som gikk galt, hvorfor det gikk galt og til å ta konsekvensene av det, sier klinikksjef for medisinsk teknologi Hans Tore Frydnes ved Stavanger universitetssjukehus til Aftenbladet.

