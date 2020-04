Stavernfestivalen er avlyst

Stavernfestivalen 2020 er avlyst som følge av regjeringens beslutning om et forbud mot arrangementer med over 500 personer til og med 1. september.

– Det er dessverre ingen vei utenom. Det er veldig trist å måtte si det, men Stavernfestivalen 2020 er avlyst, heter det på Stavernfestivalens hjemmeside.

– Vi vet at dere har sett fram til sommerens beste fest. Vi har definitivt gledet oss til å gå på jobb hver dag for å skape den beste festivalen for dere. Men nå er det tid for å ta vare på hverandre, i en tid hvor helse kommer først, heter det videre.

Ifølge arrangøren av musikkfestivalen jobbes det for å få til en best mulig løsning for dem som har kjøpt billett til årets festival. Det er uvisst om de vil få tilbake pengene.

– Vi kan per dags dato ikke gi noe klart svar på dette, men jobber nå på spreng for å få på plass viktige avklaringer. Målet vårt er å få til en løsning som kommer årets billettkjøpere til gode, samtidig som vi kan fortsette å arrangere en slagkraftig og interessant festival i årene som kommer. Vi trenger dagene fram til 29. mai for å få alt på plass, opplyser arrangørene.

Stavernfestivalen ble arrangert for første gang i 2001. I fjor var det rundt 75.000 publikummere på festivalen fordelt over tre dager.

