Stavrum: - Normalt at man hører på begge parter

- Arbeiderpartiet har ikke sørget for reell kontradiksjon i Giske-saken, fastholder Nettavisens sjefredaktør.

- Man skulle raskere sørget for reell kontradiksjon. Det er normalt i alle sammenhenger, ikke bare i rettsvesenet, men også i barnehagene, i skolene og arbeidslivet at man skal høre på begge parter, sa Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum i debatt i Dagsnytt Atten på NRK fredag.

«Uverdig behandling av Trond Giske», konkluderte Stavrum på lederplass fredag. Han hevder Ap-leder Jonas Gahr Støre har felt dom i saken mens den tidligere Ap-nestlederen selv har vært sykmeldt.

- Påfallende av Ap

«Det er påfallende at Arbeiderpartiet - som normalt er på den ansattes side i slike konflikter - ikke innser at begge parter må få argumentere for sin sak», skriver Nettavisens sjefredaktør.

Simonsen: - Handler om tillit

Dagbladets kommentator Marie Simonsen sa i debatten på Dagsnytt Atten at man ikke kan unndra seg en konklusjon bare på grunn av sykmelding:

- Det handler om tillit i partiet. Støre har forholdt seg til retningslinjene i Arbeiderpartiet. Giske har også sagt seg enig og trukket seg fra sine verv og beklaget sin oppførsel, sa Simonsen.

Torsdag konkluderte Ap-leder Jonas Gahr Støre i Giske-saken. I en pressemelding gjorde Ap det klart at de har kommet til at det i flere av tilfellene har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Giskes advokater, Frode Sulland og Christopher Hansteen, konkluderte med at Arbeiderpartiet «i realiteten opptrer både som etterforsker og dommer i sakene» og kritiserte at den sykmeldte Trond Giske ikke har fått gitt tilsvar.

Sulland og Hansteen pekte på at Giske har beklaget sin opptreden i «noen situasjoner» og har beklaget overfor to av varslerne, men mener å kunne tilbakevise sentrale påstander i noen av sakene.

