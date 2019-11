Stefar dømt til tre års fengsel i Overhalla-saken

En mann i 30-årene er i Høyesterett dømt til tre års fengsel for å ha medvirket til mishandling av tre barn. Ett av barna døde.

Fengselsstraffen er et halvt år strengere enn det mannen fikk i lagmannsretten i vår.

Mannen ble først frifunnet i Namdal tingrett. I dommen står det at konens voldshandling mot datteren kan ha kommet overraskende på mannen, slik at han ikke hadde mulighet til å forhindre den.

Aktor ba om fem års fengsel for mannen. Påtalemyndigheten anket bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet.

Mannens kone ble i Frostating lagmannsrett 9. april dømt til åtte og et halvt års for grov mishandling av sin tre år gamle datter, som førte til at hun døde i juni 2017.

I dommen fra lagmannsretten heter det blant annet at jenta ble utsatt for grov mishandling ved at hun ble kastet i gulvet flere ganger av sin mor. Skadene førte til at hun senere døde på St. Olavs hospital i Trondheim.

Den 35 år gamle stefaren holdes ikke ansvarlig for medvirkning til voldshandlingen, men Høyesterett legger vekt på at han lot barnet ligge livstruende skadd i flere døgn etter mishandlingen.

– Han hadde en åpenbar, påtrengende og selvstendig plikt til å skaffe sin stedatter umiddelbar helsehjelp. Likevel lot han henne ligge i to og et halvt døgn i leiligheten, står det i dommen.

Kvinnens tre barn kom til Norge gjennom familiegjenforening i 2017. Moren er dømt for å ha mishandlet barna over en periode på to og en halv måned. Retten mener at stefaren ikke gjorde nok for å stanse mishandlingen.

(©NTB)