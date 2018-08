Steffen Iversen (41) har funnet lykken med 27 år gamle Lise Løvlie

Den tidligere fotballstjernen bekrefter forholdet til 27-åring.

Et halvt år etter at tidligere landslagsspiller Steffen Iversen bekreftet at han og Jeanette Andersen Dyrseth hadde gått fra hverandre, har han funnet lykken med 27 år gamle Lise Løvlie.

Det bekrefter han overfor Seher.no.

Ifølge dem er Løvlie bosatt i Iversens nye hjemby, Trondheim, og de to møttes gjennom en felles venn. Han beskriver sin nye kjæreste som en flott, koselig, sporty, snill og kul jente.

- Steffen er en veldig artig fyr og det kjennes veldig trygt sammen med ham. Han er en lojal venn og kjæreste, i tillegg til å være en omsorgsfull far for sine barn. Steffen er tvers igjennom et godt menneske, sier Lise Løvlie, som selv har en datter på åtte år, til Sehør.no.

Iversen bekrefter også den hyggelige nyheten på Instagram.

- Kjærlighet, skriver han under et bilde av paret.

Kjerlighet💋 Et innlegg delt av Steffen Iversen (@steffen_iversen) Aug. 14, 2018 kl. 4:36 PDT

Mest sett siste uken