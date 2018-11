Steinar ble «influencer» for Ruter - har fått ni ekstra følgere på Instagram

- Dette tar jo helt av. Fra 316 følgere til 325, det er en god måned!

Det å være en «influencer» kan være riktig så attraktivt. Du får tross alt betalt for å gjøre morsomme ting, bo på fine hoteller, spise godt og reise verden rundt. - og det eneste du må ha, er en stor følgerskare på sosiale medier.

Eller må du egentlig det?

Steinar Krey Voll har nemlig greid å bli influencer med kun 316 følgere på Instagram, og det tok ham bare noen få dager å gå fra idé til fullført prosjekt.

Sponset trikketur



Torsdag la Morten Ramm ut et bilde på Instagram, hvor han henviste til den svenske influenceren Lovisa Barkman, som nylig fikk gratis premiumreise med Norwegian. Ramm spøkte med at han synes det var urettferdig at ikke han også fikk fly gratis, i all den tid han tross alt har over 40.000 flere følgere enn Barkman.

Det var da Steinar så muligheten for å hoppe fremst i køen og bli influencer selv. Men med bare 316 følgere, var det litt vel håpefullt å sikte seg inn på SAS eller Norvegian, så Steinar bestemte seg i stedet for å prøve seg hos Ruter.

«Benytter sjansen til å lufte om det kan være rom for en sponsa trikketur for en fyr med 316 følgere, @ruter.no? Eller en refleks?» skrev Steinar i kommentarfeltet.





Ni ny følgere



Ruter var raskt på ballen, og inviterte Steinar med på gratis trikketur fra Oslo sentrum til Rikshospitalet, hvor Steinar jobber som fysioterapeut.

- Jeg liker godt å reise kollektivt, og synes det er viktig med et godt kollektivtilbud, sier Steinar til Nettavisen, og understreker at han altså kan stå for sitt budskap som influencer.

- Du har jo fått ni nye følgere etter du ble influencer. Det vil mange kanskje si at er sånn medium bra. Hva tenker du selv?

- Dette tar jo helt av. Fra 316 følgere til 325, det er en god måned! Og så fikk jeg jo en refleks også, ler Steinar.





Har en agenda på Instagram



Nordlendingen er ikke så alvorlig i sitt oppdrag som influencer, og synes heller bare det var morsomt at Ruter slo til på forslaget hans.

Men til tross for relativt få følgere, har han en agenda med Instagram-profilen sin.

- Jeg har to døtre, og har opprettet en hashtag der som heter #Ramperådet, hvor jeg deler bilder av meg selv og døtrene mine. Det handler om å vise frem papparollen, sier Steinar.

Ideen til #Ramperådet fikk han på CC Vest, da han ble bedt om å forlate et stellerom fordi det var et bilde av en dame og et barn på utsiden. Steinar var i pappaperm med datteren sin og var på stellerommet for å skifte på henne.

- Da tenkte jeg bare at «okei, her trenger samfunnet å få vite at fedre kan gjøre helt andre ting med barna sine enn å snakke om motorsag og slike ting», sier Steinar.

Tilbakemeldingene har vært gode etter han ble Ruter-influencer.

- Folk synes jo bare det er morsomt, og det er hele poenget. Det er nok alvor i verden, avslutter tobarnsfaren.

