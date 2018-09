Steinras i Bergen – stor stein landet ved tursti

Det har gått et ras fra Løvstakken i Bergen. Ingen hus er tatt av raset, bekrefter brannvesenet.

110-sentralen i Hordaland meldte om raset like før klokka 20.30 søndag kveld. Alle nødetatene rykket ut til stedet etter meldingen.

Raset har gått i fjellsiden overfor Solheim og Grønnlien, opplyser politiet. Politiet hadde fått meldinger om skredet fra folk som hadde sett det på avstand.

Etter at brannvesenets drone og en luftambulanse hadde fløyet over området, konstaterte politiet at det var omtrent 20x20 meter av fjellsiden som hadde løsnet.

Mannskap har funnet noen større steiner ved sturstien Løvstien. Ingen hus er tatt av raset. Politiet mener heller ikke at det er noe som tyder på at personer ble tatt. Like etter klokka 21 gikk politiet manngard i området for å være helt sikker på at ingen personer ble truffet.

Politiet ber folk holde seg unna området ved Grønnlien, slik at de ikke hindrer nødetatenes arbeid og undersøkelser.

