Steinras stenger fylkesvei 53 i Årdal

Et steinras er gått i Årdal i Sogn og Fjordane og stenger fylkesvei 53 på vestsiden av Finnsåstunnelen. Politiet melder at en bil har fått materielle skader.

Politiet meldte om raset klokka 23.05 søndag kveld på Twitter , og nevner ingen personskader. Som for resten av Indre Sogn og Ottavassdraget er farenivået for flom på rødt søndag i Årdal, ifølge Yr.no. Farenivået for leirskred er gult.

Ifølge Veitrafikksentralen er både Finnsåstunnelen og Bermålstunnelen mellom Fodnes og Årdalstangen stengt på grunn av raset sent søndag.

Årdal er nabokommune til Luster, som for øyeblikket har 30 innbyggere isolert i Mørkridsdalen og Fortunsdalen på grunn av flom.

Det er store vannmengder i flere vassdrag på Vestlandet, blant annet i Stryn, Luster, Årdal og Aurland. Både i Luster og Skjåk er folk blitt evakuert. Mange har fått vann i kjellere, og flere veier er stengt.

