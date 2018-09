Stella Mwangi frikjent for fyllekjøring

Lagmannsretten mener politiet leverte anken fire dager for sent.

Borgarting lagmannsrett mener påtalemyndighetens anke ble «for sent fremsatt og må avvises», ifølge VG.

– Dette vil jeg si er en tabbe. De har ment å anke og forfølge henne videre, men så har de vært klønete med jussen og ikke overholdt ankefristen. Selv har de stått ved at dette ikke var en tabbe, men nå har lagmannsretten på en måte sagt det, sier Mwangis forsvarer, advokat Silje Elisabeth Steenvaag.

Mwangi ble i sommer frifunnet av Oslo tingrett for forulemping av politiet og for å ha drukket etter en trafikkhendelse i fjor høst.

– Stella er veldig trygg og sikker på at hun ville blitt frifunnet i lagmannsretten, men det er nok deilig å slippe belastningen å måtte møte i retten og gjennomgå alt dette på nytt, sier advokaten.

- Luktet alkohol

Politiadvokaten Marita Hagen sier til Nettavisen at hun ikke har lest avgjørelsen onsdag formiddag og derfor ikke kan kommentere saken.

Mwangi var opprinnelig også tiltalt for fyllekjøring, men politiet valgte selv å droppe denne anklagen i retten.

Ifølge tiltalen skulle den angivelige fyllekjøringen ha skjedd fredag 29. september klokken 13.25. I dommen heter det blant annet:

«En klinisk undersøkelse av tiltalte utført kl.15.59 konkluderte med at hun var «tydelig påvirket» og luktet av alkohol. Analyseresultatet av blodprøve tatt kl. 16.23 viste promille på 2,22 og THC (virkestoffet i cannabis, redn. anm.) i blodet svarende til noe over straffbarhetsgrensen på 0,2 promille.»

Skeptisk til forklaring

Selv om Mwangi ble frifunnet trodde ikke to av dommerne helt på artistens forklaring.

«Dommerflm. (dommerfullmektig, red. anm.) Slørdahl Hjort og meddommer XX finner tiltaltes forklaring noe påfallende. Det har formodningen mot seg at noen som straks skal møte sine venninner for å «vorse» og som skal dra ut på konsert i 20-tiden, inntar en halv flaske whisky på et personaltoalett i en neglesalong for kosens skyld og for å «komme tilbake til sin gode stemning.

(...). De tidspunktene som tiltalte har opplyst i sin forklaring, passer videre ikke inn i det samlede hendelsesforløpet.»

For posten om forulemping av politibetjenter var det også uenighet mellom dommerne. Men de to meddommerne ga sin avgjørelse i favør av Mwangi. I dommen heter det:

«Rettens flertall er altså av den oppfatning at tiltalte ikke har ment å komme med en konstaterende, negativ karakteristikk av noen. Flertallet mener at det ikke er skjedd forulemping av offentlig tjenestemann ved skjellsord.»

Mest sett siste uken