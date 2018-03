Stenseng ber Listhaug skamme seg

Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap oppfordrer justisminister Sylvi Listhaug (Frp) til å se filmen «Utøya: 22 juli», for så å gå og skamme seg.

Torsdag sa stortingsflertallet nei til forslaget fra Frp og Høyre om at Justisdepartementet skulle kunne frata norske fremmedkrigere passet uten at det avgjøres i en domstol.

Fredag morgen delte Listhaug et bilde på Facebook av flere soldater med tildekkede ansikter, med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

– Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt! Det vil Arbeiderpartiet stemme ned. I kampen mot terror kan vi ikke sitte og toe hendene våre!, skrev justisministeren over bildet.

Sylvi Listhaugs Facebook-post der hun skriver at "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet".

Fredag kveld svarer Stenseng på Facebook :

– I dag er det premiere på filmen Utøya 22. juli. Etter å ha lest Facebook-statusen landets justisminister la ut for noen timer siden har jeg to oppfordringer til henne: Først bør hun se filmen. Deretter bør hun gå og skamme seg.

