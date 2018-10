Sterk måling for KrF

I en fersk meningsmåling Infact har utført for Nettavisen får KrF 4,8 prosent oppslutning.

- Dette er den første meningsmålingen som er gjort etter at statsbudsjettet ble lagt frem, sier fagsjef Knut Weberg hos InFact til Nettavisen.

1009 over 18 år ble spurt dagen etter statsbudsjettet, 9. oktober.

- Jeg glad for at flere ser viktigheten av KrFs politikk, og tror mange har fått med seg at vi er et parti som som kjemper for et varmere samfunn der vi slår ring om det som virkelig betyr noe, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Nettavisen.

Han påpeker at det har vært mye oppmerksomhet rundt KrFs politikk den siste tiden.

- Vi har tatt til orde for en barnereform, for å bedre familiens hverdag og en likeverdsreform som ikke ekskluderer mennesker fra samfunnet. Når folk blir kjent med politikken vår, tror jeg den engasjerer og oppleves aktuell i deres hverdag, sier han i en kommentar til meningsmålingen.

- Byks fra sperregrensen

Fagsjefen hos InFact støtter synet på den positive trenden:

- Nå har de tatt et byks fra sperregrensen, hvor de har vaket på en rekke målinger i høst. Så det det ser noe bedre ut, men det svinger en del for partiet, sier Weberg.

Gjennomsnittet for KrF på målinger i september var på 3,5 prosent, ifølge pollofpolls.no.

KrF har hatt en tung periode, viser gjennomsnittet av alle målinger siste 12 måneder.

- Er det mulig å trekke noen konklusjoner ut fra det klare veivalget til venstre KrF-leder Knut Arild Hareide kom med 28. september?

- Slik vi tolker svarene, ser det ut til at KrF får uttelling for veivalget til Hareide. Samtidig ser vi at regjeringen Solberg skårer høyt, hvilket betyr at statsbudsjettet er godt mottatt.

- Bare det å være i vinden, er et pluss

Høyre får 26,1 prosent, Frp 14,7 prosent og Venstre 3,8 prosent i denne målingen.

- Selv om sukkeravgiften irriterer, er det småtteri i det store bildet, ifølge Weberg.

- Hvor mye påvirker det et partis oppslutning å få så mye oppmerksomhet som KrF gjør nå?

- Det har mye å si, uansett fortegn på omtalen. Bare det å være i vinden, er et pluss og gir bevegelser i seg selv, sier fagsjefen.

Ap får 24,4 prosent, Sp 11,2 prosent, SV 5,7 prosent, Rødt 4,1 prosent og MDG 2,7 prosent.

Feilmarginen for totalutvalget er på pluss/minus tre prosentpoeng, ifølge Infact.

Dette er gjennomsnittet av de nasjonale meningsmålingene så langt i 2018. Gjennomsnittet for KrF så langt i år, ligger på 4,3 prosent.

Hareide: - Kan bli status quo etter 2. november

På vei til torsdagens sentralstyremøte spurte Nettavisen KrF-leder Knut Arild Hareide hvordan han ser på sin posisjon i partiet.

- Nå står vi som ledelse sammen, gjennomfører at partiet får ta det nødvendige veivalget som en samlet partiledelse er enige om. Det er vårt fokus nå.

- Er det sannsynlig at det kan bli status quo etter 2. november?

- Vi må være forberedt på at det kan skje, men en samlet partiledelse anbefaler at vi gjør et reelt veivalg, og det tror jeg partiet forstår. Vi må gjøre et reelt veivalg denne høsten, sier Hareide til Nettavisen.

