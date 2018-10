Sterke reaksjoner på Erna Solbergs KrF-flørt

- Ekstremt skuffet, sier Unge Høyre-lederen.

Torsdag uttalte statsminister Erna Solberg (H) til VG at hun er villig til å forhandle med KrF om endringer i abortloven, dersom partiet ønsker plass i dagens regjering.

Solberg understreket overfor avisen at hun uttalte seg som Høyre-leder, og ikke som statsminister.

Uttalelsene blir imidlertid ikke tatt godt imot av Unge Høyre-leder Sandra Bruflot.

- Ekstremt skuffet

- Jeg er ekstremt skuffet over at Høyre vurderer de endringene. Og det tror jeg det er ganske mange i Unge Høyre som er, sier ungdomspartilederen til VG torsdag kveld.

Erna Solberg sa til avisen at hun er villig til å gi støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort, men er også åpen for endringer i bestemmelsen som gir rett til abort i de tilfellene der barnet fødes med en alvorlig sykdom, for eksempel Downs syndrom.

Heller ikke Høyres regjeringskollegaer i Venstre er imponert over uttalelsene.

Kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande skriver i en sms til VG at prinsippet om kvinners rett til selvbestemt abort og rammene rundt abortlovgivningen ligger fast for Venstre, mens nestleder i partiets stortingsgruppe, Abid Raja, sammenligner en innstramming av abortloven med å «sette fyr på huset eller rive veggene».

Sterke reaksjoner på sosiale medier

På Nettavisens Facebook-sider er det flere som er skuffet over Erna Solbergs uttalelser.

«Hadde folk flest ønsket en KrF-politikk hadde de vel ikke vært på sperregrensa? Hvor desperat kan man bli?» spør én.

«Man kan gjøre og si mye for å beholde makta. Usmakelig», skriver en annen.

«Sandra Bruflot vil være en langt bedre leder for Høyre,», skriver en tredje i Nettavisens kommentarfelt.

Også på Twitter reagerer mange på Erna Solbergs flørt med KrF.

Her er noen av reaksjonene:

Jeg kjenner jeg får gåsehud og frysninger på ryggen av å lese denne VG artikkelen. Kvinner og den enkeltes families rett til å bestemme over sin familieforøkning kan vi ikke endre!!! @erna_solberg https://t.co/78d2v5YDor — GJ (@gurojahr) October 18, 2018

Ja. skjønner godt at Sandra Bruflot og en haug med høyrekvinner, både velgere og medlemmer, må være veldig skuffet og ikke minst sjokkert over at @erna_solberg kan være så prinsippløs og ryggradløs i denne saken. Selger seg billigere enn noen politiker i historien! — iskald (@iskald9) October 18, 2018

@erna_solberg Ikke ta fra andre kvinner makt over sin kropp bare fordi du selv ønsker makt. Ikke gi opp på moralene dine for å sitte i tre år til, please. Det er det ikke verdt. — Ingrid Jackson (@uvanlig) October 18, 2018

Abortloven er ukrenkelig og skal stå «as is» uavhengig politiske maktkamper. For mange kamper er utkjempet på den slagmarken til å snu nå — Arvid M. Lyngnes (@arvid_fjesme) October 18, 2018

Nå får vi snart se hvor langt ut i spagaten @erna_solberg klarer å gå i sin iver etter å beholde makten. Noen som våger å spå om hva neste utspill blir? — HvorVanskelig (@hvor_vanskelig) October 18, 2018

Om drøyt to uker, fredag 2. november, skal KrF på et ekstraordinært landsmøte avgjøre om de vil søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet - slik partileder Knut Arild Hareide har rådet til - eller vende seg til den borgerlige siden, som begge de to nestlederne i partiet anbefaler.

