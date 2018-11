Stjernekokk dømt til fengsel for Nav-svindel

Erkjente straffskyld, men forklarte at han ikke mente å lure staten. Retten trodde ham ikke.

En mann i slutten av 30-årene møtte forrige uke i Oslo tingrett tiltalt for å ha svindlet Nav for 127.000 kroner.

Nå er han dømt til 18 dagers fengsel for grovt bedrageri.

I tiltalen går det frem av mannen sendte inn elektroniske meldekort til Nav i perioden 2. februar 2015 til 24. januar 2016.

Nav og politiet mener at mannen unnlot å føre 787,5 timer i den nevnte perioden, da han jobbet for to ulike selskaper, hvorav ett av dem er profilert og kjent.

Nav-rapport: En halv million nordmenn lever med økonomiske utfordringer

Retten trodde ikke på mannen

I dommen står det blant annet:

"Tiltalte har erkjent seg straffskyldig etter tiltalebeslutningen, men har samtidig forklart at det ikke var hans mening å bedra eller lure staten. Han benekter altså å ha handlet med uberettiget vinnings hensikt eller forsett."

I retten forklarte mannen at det var personlige problemer som var årsaken til at han ikke handlet rasjonelt.

Les: Stjal BankID og lånte 800.000 kroner: Nå må ekskona betale tilbake

Retten festet ikke lit til hans forklaring. Dommen er klar på dette og det heter:

"At tiltalte ikke var seg bevisst at han på meldekortene opplyste langt færre timer enn det han faktisk hadde arbeidet, er ikke troverdig. Han var, blant annet på bakgrunn av opplysningene (...) fra hans arbeidsgiver XX AS, åpenbart klar over at han opplyste langt færre timer på meldekortene enn det han faktisk hadde arbeidet, først i 50 % og deretter 100 % stilling, og at dette dannet grunnlag for urettmessige utbetalinger av til sammen kr 126 887 i dagpenger.

Tiltalte handlet etter rettens oppfatning forsettlig og med uberettiget vinnings hensikt og forsett."

I dommen kommer det frem at svindelbeløpet er tilbakebetalt, men retten mener likevel at han likevel må dømmes for et grovt lovbrudd.

Den dømte mannen ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen. Det er dermed ukjent om han anker dommen.

Mannen ble også dømt for å ha gitt uriktige opplysninger til offentlig myndighet.

Les også: Mann dømt for Nav-bedrageri på 900.000 kroner

Fikk strafferabatt

Politiet la ned påstand om 18 dagens fengsel, altså det samme som dommen ble. Normalt reageres det strengere i tilsvarende saker, og med fengsel i 30 dager. Men stjernekokken fikk strafferabatt på grunn av lang saksbehandlingstid hos politiet.

"Det må imidlertid gjøres fradrag i straffen for en liggetid på ca. 1 år og 2 måneder. Det vises til at politiet mottok anmeldelsen fra NAV 30. mars 2017 hvor samtlige dokumentbevis som har blitt ført i saken unntatt straffe- og bøteattest, var vedlagt.

Tiltalte ble deretter avhørt 13. juni 2017, og saken var dermed ferdig etterforsket, noe både aktor og forsvarer har lagt til grunn. Saken ble deretter liggende ubehandlet, ifølge aktor, frem til tiltalebeslutningen ble tatt ut 16. august 2018", heter det i dommen.

Det ble vurdert om mannen skulle få samfunnsstraff, men rettens flertall, bestående av de to meddommerne, mente det skulle reageres med fengselsstraff.

Det kom også frem at stjernekokken har en årsinntekt på 610.000 kroner, og han ble dømt til å betale saksomkostningene på 3000 kroner.

Den kjente kokken har figurert som ekspert i en rekke nasjonale medier, også på TV, ved flere anledninger. Han har også gitt ut bøker om kokkefaget og vunnet flere priser.

Les: Nav glemte å trekke skatt – 4.000 brukere må betale tilbake

Mest sett siste uken