Sto ni timer i påskekø - slik unngår du kø-marerittet

Køene startet i 15-tiden, og varte til omtrent 23.30 i går. Veitrafikksentralen spår at mandag blir en ny kø-dag.

(Bergensavisen): – Det kan nok bli bra med kø også i dag. Det er sikkert en del som har utsatt hjemreisen med en dag på grunn av det fine været, sier trafikkoperatør Tore Tysse ved Veitrafikksentralen.

Som på søndag regner han med at køen vil starte fra mitt på ettermiddagen en gang.

– Det er umulig å spå naturligvis, men det er nok lurt å komme seg av gårde tidlig.

Se trafikkmeldinger for hele landet her!

Trafikkoperatør Tale Eikeset ved Veitrafikksentralen Øst mener det kan vært lurt å vente:

– Det er alltid færre biler på veiene på kvelden, så om man har mulighet til å vente, kan det lønne seg. Av erfaring vet vi at køene pleier å avta i 19.00 - 20.00-tida, sier hun til Dagbladet.

Hold deg oppdatert på trafikken med twittermeldingene nederst i artikkelen.

- Bedre flyt i år

Vei trafikksentralen peker på et nytt kjøremønster som gjorde at trafikken på 1. påskedag fløt bedre enn ved tidligere år.

– Tidligere har vi sett at trafikken toppet seg fra 12-tiden til 22-tiden. I år så vi en ny trend, der mange valgte å kjøre grytidlig. Det gjorde at påske trafikken fikk en jevnere flyt, sier trafikkoperatør Leif Christensen i Vei trafikksentralen Øst til NTB.

Har du bilder eller video av påskekø? Send til 02060@nettavisen.no

Til tross for jevnere trafikk, var det imidlertid flere køer, hovedsakelig som følge av ulykker. På E16 ved Hønefoss er veien åpnet igjen etter at flere biler var involvert i en trafikkulykke søndag ettermiddag. Ingen ble alvorlig skadd, men fire personer er sendt til sykehus.

Politiet måtte også rykke ut ved riksvei 35 ved Modum der to biler var involvert i en ulykke. Ingen fikk livstruende skader, men fire personer er sendt til sykehus, opplyser politiet.

Veien ble åpnet for fri ferdsel klokken 17.

- Ikke våkne nok

Klokken 2350 så køene ut til å ha løst seg opp i Bergensområdet. Det har vært sammenhengende kø siden 15-tiden, og på det lengste sto køen nesten fra Stanghelle til Arna. Det er en distanse på over tre mil.

Trafikkoperatør Ronny Sleire ved vegtrafikksentralen sa tidligere i kveld at bilistene måtte være tålmodige, og ikke minst tette lukene.

Saktegående kø på Trysilvegen ned mot Elverum. Køen starter ca 7-8 kilometer fra Elverum.

– Vi ser på kameraene våre at noen ikke er våkne nok, og følger ikke på bilene foran. Da blir det lange avstander, og køen blir verre.

Sleire tror at det kan bli en del kø også i morgen.

– Det er jo vanskelig å si, men vi tror jo det blir en del kø da også, ettersom det er så fint vær i fjellet ennå, sier han.

– Lange avstander

Klokken 1830 dro politiet til Trengereid for å se om det var noe å gjøre med køen.

– De kjørte Arnanipatunnelen og opp til Trengereid, men har snudd og kjørt tilbake nå. Det er ikke så mye å gjøre med. Det går tregt, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i politiet.

Han sier at også patruljen reagerte på lange avstander mellom bilene i køen.

– Dette gjelder ikke alle, men det var noen i køen som kjørte veldig sent, slik at avstanden til bilen foran ble veldig lang. Det var patruljen oppgitt over, sier Kolltveit.

Les flere saker fra Bergensavisen!

Mest sett siste uken