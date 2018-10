Stoltenberg: – Vi ble varslet om den russiske prøveskytingen i forrige uke

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier at forsvarsalliansen ble varslet i forrige uke om Russlands prøveskyting av missiler utenfor Mørekysten.

– Russland har et betydelig nærvær i nordområdene, også utenfor Norge. De øver store styrker, og de øver regelmessig. Dette er en varslet øvelse fra russisk side, og vi tar til etterretning at de vil øve, som de har gjort flere ganger før i samme område, sier Stoltenberg til NTB på flyet på vei til Norge og Trident Juncture-øvelsen.

Han legger til grunn at Russland kommer til å oppføre seg profesjonelt og ryddig og unngå farlige situasjoner.

– Dette er noe som skjer med jevne mellomrom, og som jeg er trygg på at vil bli håndtert på en god måte, sier han.

Tre dagers øvelse

Ifølge Klassekampen skal den russiske øvelsen skje i havet like utenfor Mørekysten, i kort avstand fra Kristiansund, Molde og Ålesund, og i et område med flere norske offshore-installasjoner. Øvelsen foregår fra 1. til 3. november, fra klokka 7 til 14 hver dag.

– Vi er kjent med denne meldingen. Øvelsen Trident Juncture skal fortsette som planlagt, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Avinor fikk beskjed

Avinor fikk beskjed om øvelsen av russiske luftfartsmyndigheter fredag. Deretter sendte Avinor en såkalt Notam-varsling til piloter.

– Det er en informasjonskanal til piloter som gjør at sivile fly kan velge å navigere rundt det gitte øvelsesområdet. Dette er en rutinemessig informasjonsdeling, og således er det ikke noe dramatikk knyttet til dette, sier kommunikasjonssjef Erik Lødding i Avinor.

Avinor har ikke et register over hvor ofte Russland varsler slik aktivitet.

– Meg bekjent er det ikke ofte at denne typer varsler sendes til Avinor Flysikring, sier Lødding til NRK.

– Ikke tilfeldig

Seniorforsker June Wilhelmsen i Norsk Utenrikspolitisk Institutt sier til NRK at hun ikke tror det er tilfeldig at prøveskytingen kommer nå.

– Jeg kan ikke vite det helt sikkert. Men det er veldig sannsynlig at dette er en slags tilbakemelding på Trident Juncture, sier hun.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) påpeker derimot at det er vanlig at Russland driver med militær aktivitet i våre nærområder, også under øvelser hvor allierte styrker deltar.

– Det er ikke noe dramatisk i dette. Fra norsk side tar vi dette til etterretning og følger den russiske aktiviteten. I slike situasjoner iverksettes om nødvendig tiltak for å ivareta sikkerheten og unngå ulykker, heter det i en skriftlig uttalelse fra Bakke-Jensen til NRK.

(©NTB)

