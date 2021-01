Stoltenberg: – Det viktigste nå er å følge med på om smittetallene øker

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg sier smittenedgangen etter nyttår gir en form på kontroll over mutantutbruddet. Men at det er uvisst om det er nok.

Stoltenberg mener det viktigste å følge med på i dagene framover er om smittetrykket generelt øker. Det har vært nedgående siden nyttår.

– Det betyr at det er en form for kontroll ute i samfunnet generelt, som beskytter oss også mot rask spredning mot dette viruset. Men vi er utrygge på om det er tilstrekkelig hvis det får et stort nok omfang, sier FHI-direktøren.

– Så det å få oversikt og sørge for at vi får nødvendig tid til å gjøre tiltak, det er helt avgjørende for hvordan strategien vil bli videre. Det viktigste er å fortsette å holde kontroll, sier hun.

