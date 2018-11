Stoltenberg: Håper Norge igjen får fem fregatter

NATO-sjef Jens Stoltenberg håper Norge får tilbake full slagkraft på fregattflåten etter at KNM Helge Ingstad ble satt ut av spill gjennom kollisjon.

– NATO har jo mange skip, så det er ikke sånn at vi er avhengige av den ene norske fregatten. Men jeg håper jo at Norge finner en måte å håndtere dette på, sånn at man kommer tilbake til en situasjon hvor man igjen har fem fregatter, sier Stoltenberg til TV 2.

Det er ennå uvisst om Helge Ingstad noen gang blir sjødyktig igjen etter kollisjonen med tankskipet Sola natt til torsdag.

– Fregattene er viktige for Norge, viktige for NATO, fordi det er veldig moderne systemer som NATO har hatt glede av. Enten det er i kamp mot pirater i Adenbukta eller for å frakte kjemiske våpen ut av Syria. Eller i NATOs stående maritime styrker, sier Stoltenberg.

Også Norges statsminister, Erna Solberg (H), håper å gjenreise slagkraften i marinen. Men med én fregatt ute av spill, er ikke forsvarsevnen ødelagt, påpeker hun.

– Det er ikke én fregatt fra eller til, som er avgjørende på kort sikt. Men på lang sikt må vi sørge for at vi har en marine med stor nok kapasitet til at det fungerer, sier hun til kanalen.

(©NTB)

