Stoltenberg: – Vaksinasjonen i Norge går etter planen

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg sier vaksineringen i Norge har fulgt planen, selv om det har gått raskere i noen andre land.

– Vaksinasjonen i Norge går etter planen. Det betyr at det er kontrollert, det er effektivt, og det er raskt. Det har gått langsommere enn i noen andre land de første ukene. Framover vil vi bruke alle dosene, og vi vil være trygge på at vi kan gjennomføre hele veien fordi vi har et beredskapslager, sier FHI-sjefen.

I dag holdes det igjen nok vaksine til dose to til alle vaksinerte. Men beredskapslagrene kan tas ned hvis man er helt trygg på at nye leveranser vil komme, ifølge Stoltenberg.

(©NTB)

