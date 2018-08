Stoppet av politiet med kniv hanskerommet: Straffen skaper reaksjoner

Mange reagerer på dommen Karl Naadland Janz fikk da politiet fant en kniv i hanskerommet hans.

Saken om Karl Naadland Janz (20) fra Vennesla, som endte opp med en bot på 9.600 kroner for å ha hatt en kniv i hanskerommet i bilen sin har vakt reaksjoner.

- Det er en god del som har reagert. Det er flere enn meg som ikke skjønner at det å ha en kniv i hanskerommet kan være det samme som å ha en kniv på offentlig plass, og de reagerer også på størrelsen på boten. At du får like mye for å ha kniven i hanskerommet som å gå rundt i gågata i byen med en kniv, forteller Janz.

9.600 kroner for kniv i hanskerommet

Da han en fredag i februar ble stoppet av politiet fant de en kniv i hanskerommet hans. Kniven hadde han pleid å bruke til matlaging og friluftsliv på turer på hytta, skriver Fædrelandsvennen.

Ransakelsen skal etter det han selv har forstått skjedd på bakgrunn av forhold tilknyttet til en som satt på i bilen, samt at politiet ga uttrykk for å mistenke at Janz var ruspåvirket, forteller han Nettavisen. Dette, forteller han, ble avkreftet etter en urinprøve.

Det hele endte med at han fikk beskjed om at han fikk et forelegg for å ha hatt kniv på offentlig plass. Da han fikk forelegget i posten viste det seg imidlertid å være på 8.000 kroner, og Janz tok saken i retten.

- Jeg skaffet meg advokat og hadde jo et lite håp, men man skjønner jo at det ikke er sikkert det går, har han fortalt Nettavisen.

Dommen kom i sommer. Janz ble funnet skyldig og må betale 9.600 kroner i bot. I tillegg må han betale 1.500 i saksomkostninger.

Les mer: Fikk 9.600 i bot for kniv i hanskerommet

Mange reaksjoner

Han forteller at flere venner og bekjente har reagert på dommen. Etter at Nettavisen skrev om saken i går har flere kommentert at de mener boten er for høy. I meningsmålingen Nettavisen har laget, som du ser litt ned i saken, har 13.500 stemt og 95 prosent sier seg uenig i dommen. Flere har på Facebook satt spørsmålstegn ved at hanskerommet i en bil kan sies å være offentlig sted.

«Her trengs litt oppklaring: «Kva er definisjonen på offentleg sted?» Eg trudde faktisk at bilen var privat eigendom - og kva ein då oppbevarer på sin eigendom må vel være uinterredant for det offentlege», skriver en.

«Tullete. Jeg gikk med jakt bukse med kniv i sliren da jeg ble stoppet for 10 år siden. Jeg hadde kjørt for fort og satt meg inn i politibilen. Fikk ingen bot kniv i tillegg, gutta sa ingen ting til det. Alle bør ha en kniv eller øks liggende i bilen i forbindelse med at du kjører på vilt for å avlive det på stedet», mener en annen.

«Det må da bli mye penger i statskassa av denne loven, når man tenker på alle kriminelle som blir tatt med kniv og andre våpen, bare i Oslo i løpet av ett år. Ikke rart rettsapparatet blir sprengt, hvis man skal befatte seg med slike saker.»

«Jeg er skyldig. Send meg regning på 8000 så skal jeg betaler boten. Men kniven skal alltid ligge i hanskerommet.»

«Å detta bruker dom tid å resurser på. Fy dæven. Itte rart fælk blir oppgitt! Latterlig dom!»

- Fint med diskusjon

Janz forklarte Nettavisen onsdag at han mener dommen er pussig.

- Jeg er jo fortsatt ganske uenig. Jeg synes det er vanskelig å forstå at det går under det samme - det å ha en kniv i hanskerommet og å gå rundt med den på gata. Det synes jeg er litt pussig.

At saken engasjerer er han glad for, samt at han gjerne vil advare andre.

- Jeg synes det er bra, og det er tydeligvis mange som ikke vet helt hvordan lovverket er. Det er også de som har andre meninger, men det tenker jeg også er bra. Det er fint at vi får en diskusjon rundt det, sier Janz til Nettavisen torsdag.

Mener kniven var lett tilgjengelig

Ifølge Fædrelandsvennen viser tingretten til at kniven var lett tilgjengelig og derfor omfattes av forbudet mot å bære kniv på offentlig sted, samt at det trekkes frem at Janz ikke hadde brukt kniven på flere måneder. Retten viser også til at kjøring på offentlig vei utgjør «offentlig sted» i lovens forstand.

«Retten finner det klart at det ikke er tilstrekkelig at en kniv eller annet våpen på et tidspunkt har vært brukt til formål som kan anses aktverdige, da dette åpenbart ville uthule forbudet tilnærmet fullstendig», fastslår dommerfullmektig Emma Isaksen i dommen, skriver Fædrelandsvennen.

NRK, som også har omtalt saken, har snakket med Cecilie Pedersen Hille, påtaleleder i Agder politidistrikt. Hun påpeker at lovgiver har bestemt at det er forbudt å ha med seg kniv på offentlig sted.

– Vi har dessverre altfor mange eksempler på grov vold på offentlig sted hvor kniv og annet farlig redskap er blitt brukt. Det kan få fatale konsekvenser, skriver hun i en kommentar til NRK.

Les også: Nå kan du få 20.000 kroner i bot for å gå med kniv

Mest sett siste uken