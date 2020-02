Det var enorm interesse og metervis med kø for å komme inn i Høyesterett, som tirsdag startet behandling av tre barnevernssaker.

Høyesterett har bestemt at sakene skal gå for åpne dører. Beslutningen har sammenheng med at det for tiden knytter seg stor offentlig interesse til behandlingen av barnevernssaker generelt for norske domstoler.

Behandlingen av de tre sakene i Høyesterett starter tirsdag og varer til mandag.

