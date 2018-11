Stor leteaksjon fortsetter etter savnet fritidsbåt i Hordaland

Letingen fortsetter etter en fritidsbåt med en person om bord på vei fra Sandnessjøen til Hjellestad utenfor Bergen. Båten ble meldt savnet fredag formiddag.

– Søket fortsetter for fullt. Til nå har vi ikke gjort noen funn, sier redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen til NTB fredag ettermiddag.

Fritidsbåten på 31 fot ble meldt savnet klokken 10.33 fredag formiddag. Ifølge Bergens Tidende er båtføreren en mann i midten av 50-årene.

– Vi fikk melding fra en kamerat av den savnede om at han trodde det hadde skjedd noe. De hadde snakket sammen på telefonen da kameraten hørte noe han mente var unormalt, hvorpå de ble brutt. Kameraten fikk ikke kontakt da han ringe opp igjen, og han tok deretter kontakt med oss, sier Bull.

Båten ble sist observert nord for Fensfjorden, og letingen foregår nå i området ved Fensfjorden, Gulen og Austrheim. Kystvakten, Redningsselskapet og Røde Kors har alle to båter hver med i søket, i tillegg til at det søkes fra luften med helikopter. Tidligere fredag deltok også Kystverkets fly, som er i området for å overvåke forurensing i sjøen i forbindelse med KNM Helge Ingstad-ulykken.

– Vi er usikre på båtens posisjon da den ble meldt savnet. Vi antar at den går fort, gjerne over 30 knop, så området den kan befinne seg i, er stort, sier Bull.

Båter er av typen Paragon 31, en såkalt styrehusbåt. Ifølge Bergens Tidende var båten på vei fra Sandnessjøen til Hjellestad utenfor Bergen for å selges. Den var ventet å ankomme Hjellestad i 12-tiden, men den har altså ikke dukket opp der.

Observasjoner av den savnede båten er av stor interesse og kan meldes til Hovedredningssentralen Sør-Norge eller politiet, opplyser Vest politidistrikt.

(©NTB)

