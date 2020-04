Stor pågang av folk som vil bidra ved St. Olavs hospital

Rundt 1.000 personer har meldt seg til tjeneste ved St. Olavs hospital i Trondheim for å bidra under koronakrisen.

– Vi har hatt en enorm respons fra folk som vil melde seg, sa administrerende direktør Grethe Aasved på en pressekonferanse mandag.

Sykehuset er i ferd med å inngå kontrakter med 120 av dem, og det kan bli aktuelt med flere, ifølge Aasved.

Hun opplyste videre at 160 ansatte nå er i karantene. 60 av disse ble satt i karantene etter at en innlagt pasient i løpet av helgen testet positivt for koronaviruset.

Totalt 13 ansatte ved sykehuset er smittet.

(©NTB)