Stor politiaksjon i Bergen etter bortføring i natt

Det pågår en stor politiaksjon i Bergen etter at en mann ble bortført i byen natt til fredag. Han er kommet il rette og en mann er pågrepet.

Ifølge politiet ble en mann dratt inn i en bil og kjørt bort fra et sted i Bergen sentrum. Mannen, som er i slutten av 30-årene, er ifølge politiet i forholdsvis i grei form, men er tatt med til Haukeland sykehus for sjekk. «Mest sjokk og preget av hendelsen», tvitret politiet i 8-tiden.

Politiet har pågrepet en 24 år gammel mann og jakter på tre andre personer. Fredag morgen innledet de en væpnet aksjon i området Nipedalen, Tennebekk og Kanadaskogen på Laksevåg. Politiet ber om at folk ikke oppholder seg i området i tiden fremover, men presiserer at det ikke er grunn til engstelse.

Politihelikopter

– Per nå er det flere patruljer i området, inkludert hundepatruljer. Det blir også benyttet drone i området. I tillegg er et helikopter fra Politiets helikoptertjeneste i Oslo på vei til Bergen for å bistå med søk i nevnte område, opplyser operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.

Bortføringen skjedde noe over klokka 2 natt til fredag. Klokka 2.10 natt til fredag ble politiet kontaktet av en beboer som hadde overhørt krangling og amper stemning ute på gaten. Etter kort tid ble en av aktørene trukket i en bil, som kjørte vekk.

Flere politipatruljer ble utplassert på aktuelle veistrekninger. I 5.45-tiden ble to biler funnet ved Nipedalsvannet. Flere personer ble sett ved bilene, men de sprang fra stedet. Politiet lyktes senere med å pågripe en av dem, 24-åringen som nå sitter i arresten.

Uten sko og bundet

Rett etter denne hendelsen ringte en bussjåfør fra det samme området og opplyste at en mann ville inn på bussen. Han var uten sko og bundet på hendene og viste seg å være mannen som ble bortført.

Mannen forklarte at han var blitt kidnappet av fire personer. Det ble truet med en pistol og kniver. Han opplyste også at han ble slått flere ganger i ansiktet.

– Det etterforskes bredt parallelt med søket som pågår. Det er litt tidlig å fastslå hvorvidt fornærmede og de mistenkte kjente hverandre fra tidligere, opplyser operasjonslederen.

