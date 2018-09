Stor politijakt etter at jente (16) sendte bilde av våpen til ekskjæresten

En 16 år gammel jente og en 23 år gammel mann ble pågrepet av politiet etter en biljakt som gikk fra Vinje i Telemark til Røldal i Hordaland og tilbake igjen.

Bakgrunnen for biljakten var at politiet hadde fått melding fra jentas ekskjæreste som hadde mottatt bilde av et våpen og var redd, skriver Telemarksavisa.

Politiet forfulgte bilen fra Vinje i Telemark til Røldal. Der mistet de den, men bilen ble oppdaget da den kjørte østover igjen.

Bevæpnet politi pågrep de to ved en campingplass i Vinje. I bilen ble det funnet et luftvåpen.

Bilen de to kjørte var meldt stjålet.

