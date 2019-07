Leteaksjon etter mann i Dalsfjorden – barn uskadd

Et helikopter deltok i søket i Dalsfjorden i Sogn og Fjordane. Foto: Asbjørn Eikerol / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

En mann er savnet etter at han falt over bord fra en fritidsbåt i Dalsfjorden i Sogn og Fjordane. De to barna hans tas hånd om av familie og kriseteam.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Politiet mottok melding om saken klokken 12.05 torsdag. Flere vitner meldte om at en mann hadde falt over bord fra en båt som var ute mellom Bjerganeset og Holmen i Dalsfjorden i Fjaler kommune. – Vi ble varslet av andre båter som befinner seg i nærheten. Båten befant seg cirka 200 meter utenfor Bjerganeset, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til NTB. Et redningshelikopter ble sendt til området, men avsluttet ved 14.30-tiden søket. Også to redningsskøyter er satt inn i arbeidet, i tillegg til dykkere. – Overflatesøk og strandsøk vil fortsette. Røde kors-mannskaper stiller med båt og vannscootere, melder operasjonssentralen. To barn var også i båten, og det er barnas far som er savnet, bekrefter politiet. Kommunens kriseteam er varslet og følger opp familien. Det er gode søkeforhold i området, med relativt stille vær, opplyste Ståle Jamtli ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til NTB tidligere torsdag ettermiddag. (©NTB)