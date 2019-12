Stor skredfare og speilglatte veier flere steder på Vestlandet

Det er utstedt oransje farevarsel for jordskred i flere vestlandsfylker, og på flere fjelloverganger er det meldt om speilblanke veier.

– Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer og tilsier en alvorlig situasjon som forekommer sjelden, skriver Tuomo Salorenta, vakthavende jordskredvakt i NVE i en oppdatering på Varsom.no.

Det er også utstedt gult flomvarsel for samme område.

Årsaken til farevarslene er mye regn i området. Ifølge Meteorologisk institutt har det allerede regnet mellom 40 og 70 millimeter i Hordaland og Sogn og Fjordane i dag.

Skred i Sogndal

Foreløpig er det kun meldt om få ras, ett i Gunvordalen i Sogndalsdalen i Sogn og Fjordane, i tillegg er fylkesvei 5602 mellom Fresvik og Feios i Vik kommune stengt på grunn av steinras og fare for ras.

Klokken 22 søndag kveld vil fylkesvei 5829 Otterdal-Grodås, fylkesvei 5723 Bødal-Loen, fylkesvei 5722 Storesund-Flo, fylkesvei 5744 Fossebakken-Navelsaker og fylkesvei 5724 Briksdalen-Olden stenge på grunn av skredfare.

Veiene vil tidligst åpne klokken 9 mandag morgen.

Glatte veier

Ved 17-tiden meldte Bane Nor at Bergensbanen var stengt mellom Mjølfjell og Myrdal på grunn av at strekningen må undersøkes grunnet mye nedbør og vann. Bergensbanen åpnet igjen like før klokken 18.

Det er også meldt om svært glatte veier på fjellovergangene og flere steder i Sør-Norge søndag.

Trafikkoperatør Roger Nedberge Hille hos Vegtrafikksentralen Vest bekrefter overfor Bergens Tidende vanskelige kjøreforhold på Haukelifjell.

– På Haukelifjell er det fare for glatte veier og frisk bris. Kraftig regn gjør at det kan bli skøytebane. Selv om det blir strødd med sand, vil det regne vekk, sier han.

Til NRK sier trafikkoperatøren at det på kort varsel kan bli kolonnekjøring på både E16 Filefjell og riksvei 52 Hemsedalsfjellet.

