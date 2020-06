Storbyhotellene med nær fullt belegg noen dager i juni

Enkelte dager i juni har storbyhotell i Norge hatt 70–80 prosent belegg. Bransjen som helhet er på rett vei, selv om det er langt igjen til normalen.

– Storbyhotellene er på rett vei. Belegget klatrer, sier hotellrådgiver Peter Wiederstrøm (52) i Wiederstrøm Hotel Consulting til Dagens Næringsliv.

Fra 1. til 25. juni hadde hotellene i Stavanger et gjennomsnittlig belegg på 29 prosent, i Trondheim 28 prosent og Bergen 24 prosent. Verst ligger det an i Oslo, med et gjennomsnittlig belegg på 18 prosent. Men enkelte dager i måneden har det vært belegg på 70 til 80 prosent i noen av storbyene, noe Wiederstrøm ikke hadde ventet før fellesferien.

I april og mai hadde Oslo til sammenligning 6 og 9 prosent belegg på hotellene i gjennomsnitt.

